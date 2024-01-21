Мартиненко Анна Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.06.1850
Сын: Мартиненко Тимофей Семенов
Отец ребёнка: Мартиненко Семен Лукин
Место жительства
10.10.1850 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454 лл 646
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно