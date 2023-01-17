Хватова (Рыбакова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хватова (Рыбакова) Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Рыбаков Степан

Мать: Рыбакова Аграфена

Рождение ребёнка
13.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хватов Александр Степанович

Рождение ребёнка
15.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хватов Александр Степанович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хватов Александр Степанович

Смерть
1962
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