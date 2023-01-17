Хватова (Рыбакова) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Рыбаков Степан
Мать: Рыбакова Аграфена
Рождение ребёнка
13.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хватов Александр Степанович
Рождение ребёнка
15.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хватов Александр Степанович
Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962