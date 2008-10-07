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Царевников Степан Алексеевич

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Место рождения

Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

03.11.1940

Дата смерти

07.10.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1940

Отец: Царевников Алексей Алексеевич

Мать: Царевникова Анна Владимировна

Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.11.1961

Сын: Захаров Александр Степанович

Мать ребёнка: Царевникова Лидия Фёдоровна

Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.12.1966

Сын: Царевников Андрей Степанович

Мать ребёнка: Царевникова Лидия Фёдоровна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Царевникова Лидия Фёдоровна

Смерть
07.10.2008
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