Царевников Степан Алексеевич
Место рождения
Дата рождения03.11.1940
Дата смерти07.10.2008
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1940
Рождение ребёнка
04.11.1961
Сын: Захаров Александр Степанович
Мать ребёнка: Царевникова Лидия Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.12.1966
Сын: Царевников Андрей Степанович
Мать ребёнка: Царевникова Лидия Фёдоровна
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.2008