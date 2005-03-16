Фатеев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатеев Сергей

Место рождения

г. Миньяр

Дата рождения

28.11.1919

Дата смерти

16.03.2005

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
28.11.1919

Отец: Фатеев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатеев Николай

Мать ребёнка: Фатеева (Ускова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатеева (Ускова) Анна

Смерть
16.03.2005
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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