Фатеев Сергей
Место рожденияг. Миньяр
Дата рождения28.11.1919
Дата смерти16.03.2005
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1919
Отец: Фатеев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатеев Николай
Мать ребёнка: Фатеева (Ускова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатеева (Ускова) Анна
Смерть
16.03.2005
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно