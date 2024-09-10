Старостина Прасковья Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Старостина Прасковья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старостин Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лодыгин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Лодыгин Петр Аверьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лодыгина Мария Петровна

Отец ребёнка: Лодыгин Петр Аверьянович

Рождение ребёнка
08.11.1931

Дочь: Лодыгина Анна Петровна

Отец ребёнка: Лодыгин Петр Аверьянович

Смерть
Неизвестно

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