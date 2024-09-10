Старостина Прасковья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Старостин Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лодыгин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Лодыгин Петр Аверьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лодыгина Мария Петровна
Отец ребёнка: Лодыгин Петр Аверьянович
Рождение ребёнка
08.11.1931
Дочь: Лодыгина Анна Петровна
Отец ребёнка: Лодыгин Петр Аверьянович
Смерть
Неизвестно