Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Васечкина Марна Киреевна
Васечкина Марна Киреевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1781
Дата смерти
1789
Пол
Женский
Отец
Кирей Васильевич
1741 г.р.
Мать
Авдотья Тихоновна
1756 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Кирей Васильевич
Мать:
Авдотья Тихоновна
Смерть
1789
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия