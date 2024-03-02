Васечкина Марна Киреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасечкина Марна Киреевна

Васечкина Марна Киреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Отец

1741 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Кирей Васильевич

Мать: Авдотья Тихоновна

Смерть
1789
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close