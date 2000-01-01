Рязанов анатолий александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанов анатолий александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1960

Пол

Мужской

Отец

1029 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1960

Отец: Рязанов Александр васильевич

Мать: не указана

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