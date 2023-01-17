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Ципулин Константин Петрович

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

14.10.1888 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1888 ст.

Отец: Ципулин Пётр Иванович

Мать: Ципулина Софья Степановна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Сафронова Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Ципулина Ольга Фёдоровна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Федосёнок Елена Константиновна

Мать ребёнка: Ципулина Ольга Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ципулина Ольга Фёдоровна

Смерть
1942
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