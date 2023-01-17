Ципулин Константин Петрович
Место рождения
Дата рождения14.10.1888 ст.
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1888 ст.
Отец: Ципулин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Сафронова Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Ципулина Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Федосёнок Елена Константиновна
Мать ребёнка: Ципулина Ольга Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ципулина Ольга Фёдоровна
Смерть
1942