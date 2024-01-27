Regel Регель Кондрат Иванович
Место рожденияЕкатеринославской губернии, Мариупольского уезда, с. Кляйветер
Дата рождения1902
Дата смерти18.10.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Екатеринославской губернии, Мариупольского уезда, с. Кляйветер
Рождение ребёнка
?.11.1925
Сын: Regel Кандрат Кандратьевич
Мать ребёнка: Супруга 1
Саратовская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Супруга 1
Рождение ребёнка
Около 1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Супруга 2
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Супруга 2
Смерть
18.10.1946
Причина смерти: Умер в Тюрьме. От жирового перерождения сердечной мышцы
Похороны
Неизвестно
На кладбище л/пункта п.Зимний