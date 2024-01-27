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Regel Регель Кондрат Иванович

Место рождения

Екатеринославской губернии, Мариупольского уезда, с. Кляйветер

Дата рождения

1902

Дата смерти

18.10.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1925 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринославской губернии, Мариупольского уезда, с. Кляйветер
Рождение ребёнка
?.11.1925

Сын: Regel Кандрат Кандратьевич

Мать ребёнка: Супруга 1

Саратовская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Супруга 1

Рождение ребёнка
Около 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Супруга 2

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Супруга 2

Смерть
18.10.1946
Причина смерти: Умер в Тюрьме. От жирового перерождения сердечной мышцы
Похороны
Неизвестно
На кладбище л/пункта п.Зимний
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