Немыгина Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1890
Дочь: Немыгина Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Немыгин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Немыгин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Немыгин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немыгина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Немыгин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Немыгин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно