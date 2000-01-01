Немыгина Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немыгина Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1890

Дочь: Немыгина Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Немыгин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Немыгин Семён Иванович

Отец ребёнка: Немыгин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немыгин Николай Иванович

Отец ребёнка: Немыгин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немыгина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Немыгин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немыгин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Немыгин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немыгин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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