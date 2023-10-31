Наседкина Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Сын: Наседкин Платон Николаевич
Отец ребёнка: Наседкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Сын: Наседкин Нестор Николаевич
Отец ребёнка: Наседкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Васса Николаевна
Отец ребёнка: Наседкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Наседкин Иоанн Николаевич
Отец ребёнка: Наседкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Наседкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: Евдокея Николаевна
Отец ребёнка: Наседкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Дочь: Стефанида Николаевна
Отец ребёнка: Наседкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Сын: Наседкин Иоанн Николаевич
Отец ребёнка: Наседкин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно