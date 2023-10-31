Наседкина Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаседкина Анна Семеновна

Наседкина Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Наседкин Платон Николаевич

Отец ребёнка: Наседкин Николай Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Наседкин Нестор Николаевич

Отец ребёнка: Наседкин Николай Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Васса Николаевна

Отец ребёнка: Наседкин Николай Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Наседкин Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Наседкин Николай Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Наседкин Николай Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: Евдокея Николаевна

Отец ребёнка: Наседкин Николай Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Дочь: Стефанида Николаевна

Отец ребёнка: Наседкин Николай Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Сын: Наседкин Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Наседкин Николай Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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