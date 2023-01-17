Колесникова Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1886 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Вычислено ?.01.1906 ст.

Муж: Колесников Яков Илларионович

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.10.1906 ст.

Сын: Колесников Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Колесников Яков Илларионович

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.06.1917 ст.

Сын: Колесников Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Колесников Яков Илларионович

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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