Колесникова Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено ?.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
29.10.1906 ст.
Сын: Колесников Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Колесников Яков Илларионович
Рождение ребёнка
17.06.1917 ст.
Сын: Колесников Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Колесников Яков Илларионович
Смерть
Неизвестно