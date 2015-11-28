Ануфриева (Карелина) Нина
Место рожденияп.Басьяновский Свердловская обл.
Дата рождения23.04.1932
Дата смерти28.11.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1932
Отец: Карелин Яков
Рождение ребёнка
21.02.1956
Дочь: Боровкова (Ануфриева) Елена
Отец ребёнка: Ануфриев Виталий
Рождение ребёнка
07.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ануфриев Виталий
Рождение ребёнка
26.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ануфриев Виталий
Смерть
28.11.2015