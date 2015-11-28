Ануфриева (Карелина) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриева (Карелина) Нина

Место рождения

п.Басьяновский Свердловская обл.

Дата рождения

23.04.1932

Дата смерти

28.11.2015

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

1956 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
23.04.1932

Отец: Карелин Яков

Мать: Карелина (Кокшарова) Евдокия

Рождение ребёнка
21.02.1956

Дочь: Боровкова (Ануфриева) Елена

Отец ребёнка: Ануфриев Виталий

Рождение ребёнка
07.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ануфриев Виталий

Рождение ребёнка
26.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ануфриев Виталий

Смерть
28.11.2015

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