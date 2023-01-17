Правдин Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения13.01.1880
Дата смерти23.02.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1880 по 1895
Место жительства
С 1895 по 1901
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1901 по 1910
Нерехтский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1910
Место жительства
С 1925
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1926
Камчатская губерния
Место жительства
С 1931
Место жительства
С 1933 по 1941
Место жительства
С 1942
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1945 по 1953
Смерть
23.02.1963
Место жительства
По 1963