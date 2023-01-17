Правдин Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Правдин Иван Фёдорович

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Место рождения

Новографское, Буйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

13.01.1880

Дата смерти

23.02.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Новографское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1880 по 1895
Новографское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1895 по 1901
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1901 по 1910
Нерехтский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1925
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1926
Камчатская губерния
Место жительства
С 1931
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1933 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1942
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1945 по 1953
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
23.02.1963
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1963
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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