Неизвестно Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715 ст.
Сын: Агафон Анисимов
Отец ребёнка: Анисим
Кузнецово, Талдомский район, Московская область
Рождение ребёнка
1719 ст.
Сын: Конон Анисимов
Отец ребёнка: Анисим
Смерть
Неизвестно