Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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ДБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715 ст.

Сын: Агафон Анисимов

Отец ребёнка: Анисим

Кузнецово, Талдомский район, Московская область
Рождение ребёнка
1719 ст.

Сын: Конон Анисимов

Отец ребёнка: Анисим

Смерть
Неизвестно

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