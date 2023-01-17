Пуркаев Максим Алексеевич
Место рожденияс. Налитово, Ардатовский уезд Симбирской губернии
Дата рождения14.08.1894
Дата смерти01.01.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Налитово, Ардатовский уезд Симбирской губернии
Место жительства
С 1894
с. Налитово, Ардатовский уезд Симбирской губернии
Место жительства
С 1912 по 1915
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Место жительства
С 1916
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1922 по 1923
Место жительства
По 1936
Место жительства
С 1939 по 1940
Германия
Место жительства
С 1940
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1945
Дальневосточный ВО
Смерть
01.01.1953
Место жительства
С 1953