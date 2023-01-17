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Морозов Алексей Андреянович

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Место рождения

Киреево, Медынский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Киреево, Медынский муниципальный район, Калужская область
родом из Калужская губ., Медынского уезда, Гиреевская волости д. Горбаново (её нет в списке)
Смерть
1959
Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Захоронен на кладбище у Храма Владимирской иконы Божьей Матери в Куркино
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