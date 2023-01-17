Морозов Алексей Андреянович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
родом из Калужская губ., Медынского уезда, Гиреевская волости д. Горбаново (её нет в списке)
Смерть
1959
Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Захоронен на кладбище у Храма Владимирской иконы Божьей Матери в Куркино