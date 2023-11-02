Голубев Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.10.1953
Сын: Голубев Валерий Яковлевич
Мать ребёнка: Голубева Вера Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Голубева Вера Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Голубева Вера Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно