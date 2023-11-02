Голубев Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев Яков Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1953

Сын: Голубев Валерий Яковлевич

Мать ребёнка: Голубева Вера Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Голубева Вера Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Голубева Вера Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
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