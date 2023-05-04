Вычужанин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вычужанин Сергей

Место рождения

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вычужанин ?

Мать: не указана

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1896

Сын: Вычужанин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Вычужанин Илья Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Вычужанин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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