Вычужанин Сергей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вычужанин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Вычужанин Василий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Вычужанин Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно