Трофимова (Лавренова) Александра Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Лавренова) Александра Ананьевна

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Место рождения

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.08.1912 ст.

Дата смерти

16.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1912 ст.

Отец: Лавренов Ананий Никитич

Мать: Лавренова Евдокия Захарьевна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
15.08.1912 ст.
Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1933

Дочь: Трофимова Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Трофимов Тимофей Александрович

Охлебинино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1934

Сын: Трофимов Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Трофимов Тимофей Александрович

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1939

Сын: Трофимов Леонид Тимофеевич

Отец ребёнка: Трофимов Тимофей Александрович

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Валентина Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
16.10.2002
Охлебинино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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