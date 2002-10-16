Трофимова (Лавренова) Александра Ананьевна
Место рождения
Дата рождения13.08.1912 ст.
Дата смерти16.10.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1912 ст.
Крещение
15.08.1912 ст.
Рождение ребёнка
23.11.1933
Дочь: Трофимова Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Трофимов Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Трофимов Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Трофимов Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Трофимов Леонид Тимофеевич
Отец ребёнка: Трофимов Тимофей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Валентина Тимофеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
16.10.2002