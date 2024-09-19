Яковлев Никифор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Клеопатра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Екатерина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852 ст.
Сын: Никифоров Артамон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859 ст.
Дочь: Никифорова Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864 ст.
Сын: Никифоров Петр
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно