Яковлев Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Никифор

Место рождения

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Клеопатра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Никифоров Артамон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1859 ст.

Дочь: Никифорова Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1864 ст.

Сын: Никифоров Петр

Мать ребёнка: не указана

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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