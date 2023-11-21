Вовченко (Матяш) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вовченко (Матяш) Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вовченко Тамара Фёдоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вовченко Раиса Фёдоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вовченко Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вовченко Николай Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.09.1942

Дочь: Шишкина (Вовченко) Алла Фёдоровна

Отец ребёнка: Вовченко Фёдор Ильич

Смерть
Неизвестно

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