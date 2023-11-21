Вовченко (Матяш) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вовченко Тамара Фёдоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вовченко Раиса Фёдоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вовченко Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вовченко Николай Фёдорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.09.1942
Дочь: Шишкина (Вовченко) Алла Фёдоровна
Отец ребёнка: Вовченко Фёдор Ильич
Смерть
Неизвестно