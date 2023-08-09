Ефремов Еремей Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Еремей Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1668

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: Ефремов Тимофей Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Ефремов Харитон Еремеев

Мать ребёнка: Ксения Клементьева

Лукинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1697

Сын: Ефремов Гаврило Еремеев

Мать ребёнка: Ксения Клементьева

Лукинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1698

Дочь: Ефремова Меленья Еремеева

Мать ребёнка: Ксения Клементьева

Лукинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1705

Сын: Ефремов Кондратий Еремеев

Мать ребёнка: Ксения Клементьева

Лукинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1709

Сын: Ефремов Сафрон Еремеев

Мать ребёнка: Ксения Клементьева

Лукинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1717

Сын: Ефремов Андрей Еремеев

Мать ребёнка: Ксения Клементьева

Лукинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Клементьева

Смерть
Неизвестно
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