Ефремов Еремей Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1668
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец: Ефремов Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
1680
Мать ребёнка: Ксения Клементьева
Рождение ребёнка
1697
Мать ребёнка: Ксения Клементьева
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Ефремова Меленья Еремеева
Мать ребёнка: Ксения Клементьева
Рождение ребёнка
1705
Сын: Ефремов Кондратий Еремеев
Мать ребёнка: Ксения Клементьева
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: Ксения Клементьева
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: Ксения Клементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Клементьева
Смерть
Неизвестно