Бычкова Марина Вадимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1962
Дата смерти26.10.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.10.2001