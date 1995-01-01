Остренко Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остренко Александр Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1958

Дата смерти

Около 1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1995
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