Соколюк Паулина Феодоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
05.07.1859 ст.
Сын: Соколюк Афанасий Матфеевич
Отец ребёнка: Соколюк Матфей Григориевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V78-HMXH
Рождение ребёнка
16.04.1862 ст.
Дочь: Соколюк Иарина Матфеевна
Отец ребёнка: Соколюк Матфей Григориевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V78-ZB3R
Рождение ребёнка
30.01.1864 ст.
Дочь: Соколюк Анна Матфеевна
Отец ребёнка: Соколюк Матфей Григориевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V78-WFLV
Смерть
Неизвестно