Соколюк Паулина Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколюк Паулина Феодоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1859 ст.

Сын: Соколюк Афанасий Матфеевич

Отец ребёнка: Соколюк Матфей Григориевич

Ляховцы, Малоритский район, Брестская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V78-HMXH
Рождение ребёнка
16.04.1862 ст.

Дочь: Соколюк Иарина Матфеевна

Отец ребёнка: Соколюк Матфей Григориевич

Ляховцы, Малоритский район, Брестская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V78-ZB3R
Рождение ребёнка
30.01.1864 ст.

Дочь: Соколюк Анна Матфеевна

Отец ребёнка: Соколюк Матфей Григориевич

Ляховцы, Малоритский район, Брестская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V78-WFLV
Смерть
Неизвестно
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