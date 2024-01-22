Бернякович Матвей Иустинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бернякович Матвей Иустинович

Место рождения

Деревня Моховичи, Беларусь

Дата рождения

19.05.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1871

Отец: Бернякович Иустин Игнатьевич

Мать: Бернякович Анастасия Казимировна

Деревня Моховичи, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрусенко Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Бернякович Ульяна Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрусенко Василиса Матвеевна

Мать ребёнка: Бернякович Ульяна Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бернякович Ульяна Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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