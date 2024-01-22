Бернякович Матвей Иустинович
Место рожденияДеревня Моховичи, Беларусь
Дата рождения19.05.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1871
Деревня Моховичи, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрусенко Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Бернякович Ульяна Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрусенко Василиса Матвеевна
Мать ребёнка: Бернякович Ульяна Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно