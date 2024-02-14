Бондарева (Фичкина) Наталья Петровна
Место рожденияс. Натырбово Кошехабльского р-на Краснодарского края
Дата рождения19.08.1903
Дата смерти25.04.1990
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1903
Отец: Фичкин Петр
Мать: Фичкина Дарья Харламовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1926
Сын: Бондарев Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Бондарев Иван Петрович
Смерть
25.04.1990
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно