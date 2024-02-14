Бондарева (Фичкина) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Фичкина) Наталья Петровна

Место рождения

с. Натырбово Кошехабльского р-на Краснодарского края

Дата рождения

19.08.1903

Дата смерти

25.04.1990

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1903

Отец: Фичкин Петр

Мать: Фичкина Дарья Харламовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Иван Петрович

Рождение ребёнка
21.01.1926

Сын: Бондарев Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Бондарев Иван Петрович

Смерть
25.04.1990
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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