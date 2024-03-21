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Татьяна Антонова

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Григорьев

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Анисья Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Григорьев

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Вера Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Григорьев

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Домна Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Григорьев

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Тимофей Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Григорьев

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Иван Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Григорьев

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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