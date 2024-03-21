Татьяна Антонова
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Григорьев
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Анисья Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Григорьев
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Вера Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Григорьев
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Домна Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Григорьев
Рождение ребёнка
1756
Сын: Тимофей Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Григорьев
Рождение ребёнка
1759
Сын: Иван Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Григорьев
Смерть
Неизвестно