Андреева (Ватрасова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Ватрасова) Ксения

Место рождения

Россия

Дата рождения

21.01.1937

Дата смерти

26.12.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
08.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
04.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Владимир Александрович

Смерть
26.12.2014
Похороны
Неизвестно

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