Андреева (Ватрасова) Ксения
Место рожденияРоссия
Дата рождения21.01.1937
Дата смерти26.12.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
04.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Владимир Александрович
Смерть
26.12.2014
Похороны
Неизвестно