Зубов Михаил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубов Михаил Юрьевич

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Место рождения

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1943
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1943
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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