Хмельницкий Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмельницкий Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1952

Дата смерти

31.10.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
31.10.2022
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Похороны
02.11.2022
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
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