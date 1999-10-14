Гордиенко (Малютина) Маргарита Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордиенко (Малютина) Маргарита Петровна

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Место рождения

ст. Куровская Московско-Рязанской Жел. Дор. Бронницкий р-н Московской обл.

Дата рождения

20.02.1927

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1927

Отец: Алгучев Петр Константинович

Мать: Шепелева Дарья Павловна

ст. Куровская Московско-Рязанской Жел. Дор. Бронницкий р-н Московской обл.
Рождение ребёнка
25.08.1971

Сын: Гордиенко Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Гордиенко Николай Кириллович

г. Гусев Калининградской области, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордиенко Николай Кириллович

г. Лида, Гродненская обл. БелССР
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