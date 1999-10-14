Гордиенко (Малютина) Маргарита Петровна
Место рожденияст. Куровская Московско-Рязанской Жел. Дор. Бронницкий р-н Московской обл.
Дата рождения20.02.1927
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.02.1927
ст. Куровская Московско-Рязанской Жел. Дор. Бронницкий р-н Московской обл.
Рождение ребёнка
25.08.1971
Сын: Гордиенко Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Гордиенко Николай Кириллович
г. Гусев Калининградской области, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
г. Лида, Гродненская обл. БелССР