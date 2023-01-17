Скорнякова Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорнякова Ксения Петровна

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Место рождения

Ягодное, Ягоднинский, Магаданская область

Дата рождения

01.07.1941

Пол

Женский

Отец

Мать

1913 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1941

Отец: Скорняков Петр Иванович

Мать: Скорнякова Вера Николаевна

Ягодное, Ягоднинский, Магаданская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думлер Феликс Леопольдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думлер Феликс Леопольдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думлер Феликс Леопольдович

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