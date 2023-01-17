Скорнякова Ксения Петровна
Место рождения
Дата рождения01.07.1941
ПолЖенский
Мать
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Думлер Феликс Леопольдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Думлер Феликс Леопольдович
Бракосочетание
Неизвестно