Першина (Лаврухина) Варвара (Анна) Андреевна
Место рожденияРязанская обл., Можарский р-он, село Покровка (позже Шацкий р-он)
Дата рождения20.12.1930
Дата смерти30.11.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1930
Отец: не указан
Рязанская обл., Можарский р-он, село Покровка (позже Шацкий р-он)
Рождение ребёнка
05.12.1957
Отец ребёнка: Першин Алексей Ефимович
Москва
Рождение ребёнка
07.12.1964
Отец ребёнка: Першин Алексей Ефимович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.11.2010