Першина (Лаврухина) Варвара (Анна) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першина (Лаврухина) Варвара (Анна) Андреевна

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Место рождения

Рязанская обл., Можарский р-он, село Покровка (позже Шацкий р-он)

Дата рождения

20.12.1930

Дата смерти

30.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1930

Отец: не указан

Мать: Лаврухина Василиса Аникеевна

Рязанская обл., Можарский р-он, село Покровка (позже Шацкий р-он)
Рождение ребёнка
05.12.1957

Сын: Першин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Першин Алексей Ефимович

Москва
Рождение ребёнка
07.12.1964

Сын: Першин Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Першин Алексей Ефимович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.11.2010
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