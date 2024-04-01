Костяев Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костяев Евгений Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костяев Алексей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1981

Дочь: (Костяева) Екатерина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1993

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