Костяев Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смерти1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костяев Алексей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1981
Дочь: (Костяева) Екатерина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1993