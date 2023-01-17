Костинова Федосья Анистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костинова Федосья Анистратовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Костинова Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Костинов Никита Стефанович

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.01.1847 ст.

Сын: Костинов Павел Никитич

Отец ребёнка: Костинов Никита Стефанович

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1850 ст.

Сын: Костинов Фёдор Никитич

Отец ребёнка: Костинов Никита Стефанович

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Костинова Федора Никитична

Отец ребёнка: Костинов Никита Стефанович

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Костинова Агриппина Никитична

Отец ребёнка: Костинов Никита Стефанович

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костинов Никита Стефанович

Смерть
Неизвестно
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