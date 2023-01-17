Костинова Федосья Анистратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Костинова Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Костинов Никита Стефанович
Рождение ребёнка
20.01.1847 ст.
Отец ребёнка: Костинов Никита Стефанович
Рождение ребёнка
22.03.1850 ст.
Отец ребёнка: Костинов Никита Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Костинова Федора Никитична
Отец ребёнка: Костинов Никита Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Костинова Агриппина Никитична
Отец ребёнка: Костинов Никита Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно