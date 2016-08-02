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Будкина Елизавета Сергеевна
Будкина Елизавета Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.08.2016
Пол
Женский
Отец
Будкин Сергей Васильевич
1993 г.р.
Мать
Будкина (Вахитова) Анастасия Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.2016
Отец:
Будкин Сергей Васильевич
Мать:
Будкина Анастасия Андреевна
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