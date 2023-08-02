Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.02.1909
Отец ребёнка: Александр Андреевич
Ильинская церковь, Черма 26.02.1909 Калихновщины Василий Александрович Калихновщины отец крестьянин Александр Андреевич Калихновщины мать жена Ксения Степановна Верхоляне крестьянин Илья Андреевич К... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно