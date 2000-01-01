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Куликов Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1822 и 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1782 и 1783 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1826 и 1827 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1822 и 1823

Отец: Куликов Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Куликов Леонтий

Мать ребёнка: Куликова Степанида

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Куликова Степанида

Рождение ребёнка
1855

Сын: Куликов Иван

Мать ребёнка: Куликова Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Степанида

Смерть
Неизвестно
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