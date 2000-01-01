Куликов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1822 и 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1822 и 1823
Отец: Куликов Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Куликов Леонтий
Мать ребёнка: Куликова Степанида
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Куликова Степанида
Рождение ребёнка
1855
Сын: Куликов Иван
Мать ребёнка: Куликова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Степанида
Смерть
Неизвестно