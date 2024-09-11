Чавчурина Горюнова Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чавчурина Горюнова Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1879

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1879

Отец: Горюнов Федор Петрович

Мать: Горюнова Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чавчурина Анастасия Логиновна

Отец ребёнка: Чавчурин Логон Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чавчурин Логон Павлович

Рождение ребёнка
11.02.1908

Сын: Чавчурин Алексей Логинович

Отец ребёнка: Чавчурин Логон Павлович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Чавчурин Василий Логинович

Отец ребёнка: Чавчурин Логон Павлович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Чавчурин Сергей Логинович

Отец ребёнка: Чавчурин Логон Павлович

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