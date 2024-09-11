Чавчурина Горюнова Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1879
Отец: Горюнов Федор Петрович
Мать: Горюнова Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чавчурина Анастасия Логиновна
Отец ребёнка: Чавчурин Логон Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1908
Сын: Чавчурин Алексей Логинович
Отец ребёнка: Чавчурин Логон Павлович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Чавчурин Василий Логинович
Отец ребёнка: Чавчурин Логон Павлович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Чавчурин Сергей Логинович
Отец ребёнка: Чавчурин Логон Павлович