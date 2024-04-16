Тимонина Феврония Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимонина Феврония Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

22.03.1865 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Тимонин Емельян Максимович

Отец ребёнка: Тимонин Максим Тимофеевич

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Тимонин Иван Максимович

Отец ребёнка: Тимонин Максим Тимофеевич

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Грубова Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Тимонин Максим Тимофеевич

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Тимонин Василий Максимович

Отец ребёнка: Тимонин Максим Тимофеевич

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимонин Максим Тимофеевич

Смерть
22.03.1865 ст.
Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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