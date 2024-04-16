Тимонина Феврония Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти22.03.1865 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Сын: Тимонин Емельян Максимович
Отец ребёнка: Тимонин Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Тимонин Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Грубова Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Тимонин Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Тимонин Василий Максимович
Отец ребёнка: Тимонин Максим Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1865 ст.