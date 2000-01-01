Блинов Петр Лифанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Отец: Блинов Вонифатий Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901 ст.
Сын: Блинов Петрович
Мать ребёнка: Блинова ?
Рождение ребёнка
1910 ст.
Сын: Блинов Петрович
Мать ребёнка: Блинова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова ?
Смерть
Неизвестно