Блинов Петр Лифанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Петр Лифанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: Блинов Вонифатий Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: Блинов Петрович

Мать ребёнка: Блинова ?

Рождение ребёнка
1903 ст.

Дочь: Петровна

Мать ребёнка: Блинова ?

Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Блинов Петрович

Мать ребёнка: Блинова ?

Рождение ребёнка
1916 ст.

Дочь: Петровна

Мать ребёнка: Блинова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова ?

Смерть
Неизвестно
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