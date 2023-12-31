Евсеева (Фурсова) Анна Семеновна
Место рожденияс. Полковое Тамбовского уезда
Дата рождения22.01.1898
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.01.1898
Отец: Фурсов Семен Степанович
Мать: Фурсова Мавра Гавриловна
с. Полковое Тамбовского уезда
место регистрации Архангельская церковь
Рождение ребёнка
15.08.1920
Дочь: Неплюева Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Евсеев Василий
г. Сызрань
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсеев Василий
Смерть
1962
с. Покрово-Пригородное Лысогорского района
Похороны
Неизвестно
Петропавловское кладбище г. Тамбова