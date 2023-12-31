Евсеева (Фурсова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсеева (Фурсова) Анна Семеновна

Евсеева (Фурсова) Анна Семеновна

Место рождения

с. Полковое Тамбовского уезда

Дата рождения

22.01.1898

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1898

Отец: Фурсов Семен Степанович

Мать: Фурсова Мавра Гавриловна

с. Полковое Тамбовского уезда
место регистрации Архангельская церковь
Рождение ребёнка
15.08.1920

Дочь: Неплюева Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Евсеев Василий

г. Сызрань
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеев Василий

Смерть
1962
с. Покрово-Пригородное Лысогорского района
Похороны
Неизвестно
Петропавловское кладбище г. Тамбова
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close