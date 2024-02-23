Балданов Батор Дагбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалданов Батор Дагбаевич

Балданов Батор Дагбаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: Цыдыпова Бадма

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close