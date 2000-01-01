Мечайкин Алексей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мечайкин Петр Леонтьев
Мать: Марфа Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Алексеева
Мать ребёнка: Авдотья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Михайлова
Смерть
Неизвестно