Трошина (Крупенина) Марья Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошина (Крупенина) Марья Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Трошина) Елизавета

Отец ребёнка: Трошин Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трошин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Трошин Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Трошин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Трошин Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Трошина) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Трошин Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Трошин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Трошин Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
18.08.1897

Сын: Карманов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Трошин Василий Артемьевич

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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