Трошина (Крупенина) Марья Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Трошина) Елизавета
Отец ребёнка: Трошин Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трошин Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Трошин Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Трошина) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Трошин Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Трошин Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
18.08.1897
Сын: Карманов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Трошин Василий Артемьевич
Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно