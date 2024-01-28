Галкин Рудольф Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1970
Отец: не указан
Мать: Галкина Зинаида
Рождение ребёнка
09.03.1993
Сын: Галкин Сергей Рудольфович
Мать ребёнка: Галкина Марина Анатольевна
Рождение ребёнка
03.03.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галкина Марина Анатольевна
Углегорск, Углегорский, Сахалинская область