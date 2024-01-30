Соколова (Басова) Апполинария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Басова) Апполинария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

02.11.1961

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Басов Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Павел

Рождение ребёнка
24.04.1909

Сын: Соколов Анатолий

Отец ребёнка: Соколов Павел

Рождение ребёнка
14.11.1911

Сын: Соколов Александр

Отец ребёнка: Соколов Павел

Смерть
02.11.1961

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