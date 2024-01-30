Соколова (Басова) Апполинария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти02.11.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Басов Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Павел
Рождение ребёнка
24.04.1909
Сын: Соколов Анатолий
Отец ребёнка: Соколов Павел
Рождение ребёнка
14.11.1911
Сын: Соколов Александр
Отец ребёнка: Соколов Павел
Смерть
02.11.1961