Мишкин Иван Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМишкин Иван Филиппович

Мишкин Иван Филиппович

Место рождения

Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мишкин Филипп Данилович

Мать: не указана

Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишкина Мария Петровна

Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.05.1891

Сын: Мишкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Мишкина Мария Петровна

Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
ГАКО Ф.Ф-33 Оп.6 Д.27 424 41 21 5 1891 сын Иван Нехочи крестьянин Мишкин Иван Филиппович Мария Петровна Нехочи солдатка Колаусова Мария Васильевна Михаил Фомич
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.