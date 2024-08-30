Мишкин Иван Филиппович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мишкин Филипп Данилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мишкина Мария Петровна
Рождение ребёнка
21.05.1891
Сын: Мишкин Иван Иванович
Мать ребёнка: Мишкина Мария Петровна
ГАКО Ф.Ф-33 Оп.6 Д.27 424 41 21 5 1891 сын Иван Нехочи крестьянин Мишкин Иван Филиппович Мария Петровна Нехочи солдатка Колаусова Мария Васильевна Михаил Фомич
Смерть
Неизвестно